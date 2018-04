Een voorstelling over zelfmoord, in het echt zijn er al twee dood

Streekver­voer­s­ta­king: 'We mogen van de directie niet in het kantoor'

11:27 DEN BOSCH - ,,De sfeer is nu een stuk slechter dan bij de vorige staking. Je mag het best grimmig noemen.'' Dat zegt Jaap Goossens, FNV-kaderlid, deze maandagochtend over de staking van de streekbuschauffeurs in Den Bosch. ,,Vorige keer mochten we in het kantoor gebruik maken van allerlei faciliteiten. Nu mogen we van de directie niet eens op het terrein komen om naar de toilet te gaan'', zegt Goossens.