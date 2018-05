Eerst kickboksgala 'Boks Ouwe' in Den Bosch goed voor bijna 400 bezoekers

Het gaat er fanatiek aan toe. De ingepakte kleintjes proberen hun tegenstander vliegensvlug te raken waar ze maar kunnen. ,,Kickboksen is een harde sport, maar doet niet veel pijn. Je denkt daar in de ring niet echt over na. Het is gewoon knallen en zo. Na afloop ben je weer vrienden", zegt Tooske van Opstal (10) uit Den Bosch.



Haar gewonnen beker staat pontificaal op tafel. ,,Superleuk om vandaag 'thuis' te winnen van Amelie. Inderdaad de beker is een beetje voor mama. Boks altijd wel voor mijn gezin en familie en zo." Kickboksen zit in haar bloed. Grote broer Henri van Opstal (29) werd enkele jaren geleden Nederlands en Europees kampioen kickboksen bij één van de grotere kickboksbonden van Nederland.



Zijn sportschool 'HVO Personal Training' organiseerde gisteren de eerste 'Boks Ouwe' in Den Bosch. ,,We willen de kickboksers een mooi podium geven", legt hij uit. ,,In een sporthal, met een echte ring, opkomst met muziek, rook en andere toetsers en bellen. Ze doen er namelijk veel voor."