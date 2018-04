Eerste gesprekken over overname failliete bouwgroep Moonen, personeel op projecten aanwezig

UPDATEDEN BOSCH - De eerste gesprekken over een (gedeeltelijke) overname van het woensdagmiddag failliet verklaarde Bouwgroep Moonen in Den Bosch zijn al achter de rug. ,,Bij een gedeeltelijke overname kan gedacht worden aan projecten die nu al lopen.’’

Dat verklaren beide curatoren I. van de Klundert en R. van der Pas. Volgens het duo is het personeel op de 22 nog lopende projecten aanwezig. ,,In ieder geval ook een aanspreekpunt. Het kan zo zijn dat het werk op projecten stil ligt, omdat er geen materiaal is. Maar op een aantal projecten kan er doorgewerkt worden, al bemoeilijkt het faillissement dit wel.’’

Bouwgroep Moonen is woensdagmiddag door de rechtbank Oost-Brabant failliet verklaard. Nog geen krappe week nadat de rechtbank het Bossche bouwbedrijf uitstel van betaling verleende.

Bouwgroep Moonen heeft een bouwbedrijf en houdt zich daarnaast bezig met projectontwikkeling zowel in utiliteitsbouw als woningbouw. Bouwgroep Moonen heeft drie vestigingen in Nederland; Breda, Den Bosch en Diemen.

Er is géén surseance van betaling of faillissement uitgesproken voor Bouwgroep Moonen Breda B.V. en de vennootschappen waarin projectontwikkeling plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de vennootschappen waarin Bouwgroep Moonen een vijftig deelneming heeft: Het bedrijf heeft sinds 2007 een aandeel in De Visser Bouw & Onderhoud bv in Den Bosch en sinds 2014 in Pennings Bouwmij in Rosmalen en de Van Rooy Groep in Den Bosch.

Volledig scherm Media Markt op de Woonboulevard in Den Bosch, gebouwd door Bouwgroep Moonen © Jos Van De Ven

Algemeen directeur Sander Martens liet dinsdag nog weten met de twee bewindvoerders te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met de 22 projecten die nu lopen. Het Bossche bedrijf genoot in deze regio vooral bekendheid met opvallende projecten (Ricoh-kantoor, clubhuis HC Den Bosch en nieuwbouw Appel langs de A2), maar de besloten vennootschap heeft ook grote projecten in Amsterdam, Diemen en Rotterdam. Volgens Martens is zijn bedrijf de afgelopen periode bij verschillende bouwprojecten in de problemen gekomen. ,,Het gaat weer goed in de bouw en we hebben te maken met stijgende prijzen. De laatste maanden was daar geen houden meer aan."

De in 2002 overleden Ton Moonen richtte het Bossche bouwbedrijf in 1973 op. Onder zijn leiding groeide Moonen destijds uit naar een onderneming met honderdtwintig mensen en een jaarlijkse omzet van veertig miljoen euro. De huidige algemeen directeur, Sander Martens dus, begon als stagiair bij het bedrijf en kwam in 1998 in de functie die hij nog altijd bekleedt.