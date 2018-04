Eigenaar dierenwinkel uit Nuland moet cel in vanwege illegale handel in beschermde vogels

DEN BOSCH/NULAND – Een 29-jarige eigenaar van een dierenwinkel moet 6 maanden de cel in waarvan 3 voorwaardelijk vanwege illegale handel in beschermde vogels. De man uit Nuland hoorde vrijdag in de rechtbank in Den Bosch zijn straf.

De officier van justitie eiste 2 weken geleden een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. Volgens de rechtbank volstaat deze straf niet, daarom krijgt de verdachte deels een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd.

Handel

De man werd in april 2016 aangehouden voor de handel in gestolen beschermde inheemse vogels, waarmee hij ruim 26.000 euro zou hebben verdiend. De Brabander zou onder meer betrokken zijn geweest bij de heling van vogels die dezelfde maand werden gestolen bij twee inbraken in Zoo Veldhoven en een inbraak bij Best Zoo begin 2016.

Er werden kostbare inheemse vogels weggehaald, zoals hyacint-ara's en geelnekamazones. Een hyacintara zou 12.500 euro waard zijn. ,,De hyacinth-ara's zijn hartstikke zeldzaam. Als die in Zimbabwe opduiken, weten ze zelfs dáár dat ze gestolen zijn'', zei de eigenaar van Best Zoo na de diefstallen in het Brabants Dagblad.

Steeds weer de fout in

De verdachte had een vogelspeciaalzaak en kocht naar eigen zeggen 15 amazonepapegaaien en 1 hyacintara, bovenop de al eerder gekochte Europese bijeneters. Volgens de rechter kon de verdachte weten dat de vogels gestolen waren uit 2 dierentuinen.