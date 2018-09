Eindelijk! Zuiderschans 2.0 is in de maak

De plannen voor de nieuwe Zuiderschans zijn donderdag op een inloopavond aan omwonenden en 'potentiële' bewoners gepresenteerd.

In de loop van 2021 moet er 80 appartementen zijn voor senioren van 65 jaar en ouder verdeeld over vijf etages. Gegadigden moeten bovendien voldoen aan de inkomenseisen voor sociale huur óf ten minste al 10 uur (thuis)zorg in de week krijgen.

Het hoofdgebouw komt op de plek van de bestaande Zuiderschans. Aan de achterkant komt een apart gebouw voor beschermd wonen in vier woongroepen. Het gaat om 44 kamers voor mensen met dementie verdeeld over twee verdiepingen.

De hoofdingang voor de appartementen en beschermd wonen-afdeling bljjft aan het Sweelinckplein ongeveer op de plek van de huidige ingang. Aan de zijkanten komen extra toegangen tot de 2- en 3-kamerappartementen.

Zuid heeft er lang op moeten wachten. Met de viering van het 40-jarig bestaan van de Zuiderschans in 2012 werd al serieus gesproken over nieuwbouw voor het zorgcentrum. Door de grote veranderingen in de zorg en de risico's op financiering zijn de plannen steeds weer op de lange termijn geschoven. Om die redenen zijn ook eerdere plannen van Van Neynsel niet doorgegaan.

Het oude verzorgingshuis bestaat niet meer; ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar zorg krijgen. Bovendien is er nu een scheiding tussen wonen en zorg. Het rijk financiert geen nieuwbouw meer. Zorginstellingen zijn alleen nog verantwoordelijk voor het leveren van de (thuis)zorg, corporaties voor het wonen.

Ook nu is nog lang niet alles in beton gegoten, stellen woordvoerders van Zayaz en Van Neynsel. Omwonenden en toekomstige gebruikers krijgen van meet af aan nadrukkelijk de ruimte om mee te denken aan de verdere invulling. Bij voorbeeld als het gaat om gebruik van materialen, parkeren en inrichting van de buitenruimte. Binnenkort wordt hiervoor al een eerste workshop georganiseerd. Tot aan de zomer wordt verder gewerkt aan het ontwerp. Aanbesteding en sloop staan gepland voor eind 2019, de oplevering van de nieuwbouw in de zomer van 2021.

Volledig scherm Mevrouw van der Koog en de heer Van de Griendt hebben wel oren naar een appartement in de nieuwe Zuiderschans. © Paul Roovers/BD

Enthousiasme was gisteravond te bespeuren bij bezoekers van de inloopbijeenkomst. Maar ook teleurstelling. Enthousiasme omdat er eindelijk een serieus alternatief is voor ouderen in de wijk om te gaan wonen. Zoals bij mevrouw Van der Koog (83) die verderop in een flat woont. ,,Maar die is te groot aan het worden is, sinds mijn man een jaar geleden overleed. " Ad van de Griendt is sinds drie maanden weduwnaar en woont nog zelfstandig in een hoekhuis. Het nieuwe zorgcentrum is zeker een optie op termijn. ,,Belangrijk is dat dit ook een goede ontmoetingsruimte word voor de wijk." ,,Ook om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan", vult mevrouw Van der Koog aan. Teleurstelling is er ook bij bezoekers. ,,Er komt nu alleen sociale woningbouw. Mensen met een hoger inkomen zoals ik, kunnen hier niet terecht. "