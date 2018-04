Elf vrouwen dagelijks gestalkt door Bosschenaar (48): ze werden gek van sekstelefoontjes en gehijg

Zuid-Willems­park: hoe dan?

13:53 Juist met mooi weer zoals vorige week kan een stad goede sier maken met een park. Niet zo gek dat de gemeente een gedeelte van de Zuid-Willemsvaart wil (laten) veranderen in het Zuid-Willemspark. Het park is opgesplitst in drie delen: Oost (Máximakanaal-Lambooijbrug), Midden (Lambooijbrug-Ertveldplas) en West (Ertveldplas-Maas).De kreet Zuid-Willemspark staat met grote letters te lezen op de bruggen in de stad. Maar het blijft voorlopig bij woorden en weinig daden.