Els Borstprijs voor Bossche specialistisch verpleegkundige Sylvia Verhage

Die werd haar op de ICN NP/APN conferentie in Rotterdam uitgereikt door Dirk Borst, zoon van de oud-minister van Volksgezondheid. De prijs wordt toegekend aan iemand die zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt heeft voor de ontwikkeling van het beroep van verpleegkundig specialist. Sylvia Verhage is volgens de jury een innovator en heeft zich als verpleegkundig leider bewezen mede door haar enthousiasmerende initiatieven, aldus de jury.

Sylvia Verhage werkt als casemanager met patiënten met borstkanker. Naast de directe patiëntenzorg is zij lid van het palliatief team en actief in de vakgroep verpleegkundig specialisten in het JBZ.