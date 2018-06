Emoties lopen hoog op tijdens concert philharmonie zuidnederland

In een goed gevulde zaal kwam het orkest, dat voornamelijk uit strijkers bestond, allereerst voor de dag met Suite in E (TWV 55:07). De uit meerdere segmenten bestaande suite, die volgens kenners ietwat aan de 'brave' kant is, is door Telemann (1681-1767) speciaal voor strijkers gecomponeerd.

Vervolgens gaf Van Veldhoven tekst en uitleg over het tweede stuk van Telemann dat op het programma stond: Burlesque de Don Quixote (TWV 55:G10). ,,In 1701 arriveerde de oorspronkelijk uit Maagdenburg afkomstige Telemann in Leipzig. Zijn ster rees snel. Veelzeggend is dat hij vijf jaar later al een stuk of vijf opera's achter zijn naam had staan. Hij groeide uit tot de meest productieve componist uit de geschiedenis, wat uiteraard ook te danken was aan het feit dat hij een respectabele leeftijd van 86 jaar bereikte. De suite Burlesque de Don Quichote, gebaseerd op de wereldberoemde roman van de Spanjaard Miguel de Cervantes uit 1605, componeerde hij gedurende de laatste fase van zijn imposante carrière. De voornaamste verhandelingen uit die roman zitten veelal op subtiele wijze verweven in de muziek", verduidelijkte de voormalig muzikaal leider van de Nederlandse Bachvereniging.