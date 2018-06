Empelaar Van Hulst kroont zich onverwacht twee maal tot Nederlands kampioen

Miljoenen gemoeid met behoud biblio­theek aan Bossche Hinthamer­straat

21:48 DEN BOSCH - Het grote maar slecht onderhouden gebouw van de bibliotheek aan de Hinthamerstraat in de toekomst blijven gebruiken zou de gemeente Den Bosch minimaal 12 miljoen euro kosten. Dat is af te leiden uit een voorstel aan de coalitiepartijen. De gemeente staat vooralsnog op het standpunt dat de bibliotheek bij buurman Muzerije in moet trekken.