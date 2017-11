En ook deze uitbater redt het niet, Kentering in Rosmalen is weer failliet

Ook in hoger beroep elf jaar celstraf geëist voor doodsteken van Bart van Lith (21)

15:52 DEN BOSCH - Bosschenaar Maik Z. (25) hoorde dinsdag tijdens een zitting bij het het gerechtshof in Den Bosch elf jaar celstraf tegen zich eisen voor het doodsteken van Berlicummer Bart van Lith (21). Dat werd begin dit jaar ook geëist bij de rechtbank waarna hij uiteindelijk werd veroordeeld tot negen jaar celstraf. Hij ging in hoger beroep. Vonnis is op 12 december.