Engelen legt Bossche politiek over de knie

Marco Kroon niet in paasshow The Passion wegens gebrek aan tijd

7 maart Marco Kroon gaat niet de rol van Barabbas spelen in The Passion, het muzikale spektakel rond de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. Volgens zijn manager komt het niet uit. De onderscheiden militair, die onlangs in opspraak kwam, was kandidaat in de wervingsprocedure voor het evenement.