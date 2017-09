'Erg leuk als mensen in jouw T-shirts lopen'

Historisch erfgoed weer in the picture tijdens Open Monumentendag

14:23 DEN BOSCH - Op tal van plaatsen worden 'boeren, burgers en buitenlui' op deze zaterdag in de gelegenheid gesteld om in het centrum van de stad een bezoek te brengen aan historisch erfgoed. Het is immers weer Open Monumentendag. Ditmaal staat het gratis toegankelijke publieksevenement in het teken van het thema 'verbinding'.