Extra maatregelen Waterschap Aa en Maas om droogte op te vangen

En ineens staat er een blauw beeld in de vijver boven Bossche parkeerga­ra­ge

15:46 DEN BOSCH - De vijver boven het dak van de ondergrondse parkeergarage St.-Jan aan de Bossche Hekellaan heeft heeft sinds donderdagochtend een bijzondere blikvanger. Een man ging tot zijn middel in het water om een blauw standbeeld van een man te installeren. De handboogschutter verwijst naar het WK Handboogschieten dat in juni volgend jaar wordt gehouden op de Parade in Den Bosch.