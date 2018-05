FC Den Bosch had niets te vertellen bij sluiten tribune

Politie zit na aanhouding nog met vragen schoten bij Bossche Trompet

22 mei DEN BOSCH - De politie is nog steeds bezig met nader onderzoek van een schietincident op 6 mei bij de Trompet in Den Bosch. De 46-jarige Bosschenaar die op 15 mei door de politie werd aangehouden voor betrokkenheid bij het incident blijkt de volgende dag al in vrijheid te zijn gesteld. Hij werd niet voorgeleid bij de rechter-commissaris.