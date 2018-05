FC Den Bosch heeft ook de kleine jongens nodig

Busvervoer in Oost-Bra­bant voor derde maal dit jaar plat

10:19 REGIO - Voor de derde maal dit kalenderjaar rijden er zaterdag nagenoeg geen lijnbussen in Oost-Brabant. In januari werd er voor het eerst dit jaar een dag gestaakt in het stads- en streekvervoer, in de meivakantie opnieuw twee dagen.