FC Den Bosch zet bijna alle stewards aan de kant na 'falen' in duel met Fortuna

Voorzitter Jan Hein Schouten heeft dat besluit genomen nadat supporters na de wedstrijd tegen Fortuna op het veld kwamen. ,,Ik ben de ellende helemaal beu. Niemand heeft het bij ons ooit gedaan. Waar waren de stewards toen die man bij ons op het veld liep?"

De stewards zijn boos over het gedwongen vertrek. ,,We mogen niet met de pers praten", zegt één van de aan de kant gezette mannen. Hij doet het toch. ,,Mijn hart ligt bij FC Den Bosch. Ik lig er wakker van. Dat mag je gerust weten. We krijgen de schuld omdat collega's na Fortuna niet hard genoeg hebben ingrepen. Zo voelt het nu. Ik was er niet eens."

Voorzitter Schouten nodigt enkele stewards als doekje voor het bloeden uit om FC Den Bosch - Almere vanuit de skybox te bekijken. ,,Ik begrijp dat jullie je nu allemaal afgedankt voelen", probeert hij de stewards uit te leggen. ,,We gaan het herstellen, hoe weet ik nog niet, maar we blijven wel één FC Den Bosch familie."

Supporters verhuisd

FC Den Bosch verhuisde in de winterstop ruim 550 supporters van de M-side van de hoofdtribune naar de zuidtribune. Directe aanleiding waren incidenten bij de verloren wedstrijd in december van FC Den Bosch tegen Fortuna Sittard. Er waren toen opstootjes op de hoofdtribune, reclameborden werden vernield en er kwam iemand op het veld.

Het bleef vrijdagavond vrij rustig in De Vliert, tijdens het duel met Almere City. Hoewel er veel geklaag was vanuit supporters, waren er geen acties of spandoeken tegen de 'tribunegate'.