FC Den Bosch ziet jeugdafdeling als levensader

GelreDome verhaalt schade nu helden Heroesdome niet komen

16 mei DEN BOSCH - Helden uit populaire series als Game Of Thrones, The Walking Dead en Twin Peaks zouden in juni hun opwachting maken in GelreDome in Arnhem. Helaas, het feest van de ontmoeting in het echt met de fictieve figuren gaat niet door, want het evenement verhuist naar Den Bosch.