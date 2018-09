Festival Losjes lokt 3000 bezoekers naar Engelermeer: 'Hopelijk mogen we terugkomen'

Bewoner Van Neynsel Boswijk verwondt zich met aansteker

7:57 DEN BOSCH/VUGHT - Een bewoner (70) van verpleeg- en verzorgingshuis Van Neynsel Boswijk in Vught heeft zich vrijdagavond volgens een woordvoerster van Van Neynsel onbedoeld verwond met een aansteker. Daardoor heeft hij brandwonden opgelopen. De man is vervoerd naar het brandwondencentrum in Rotterdam.