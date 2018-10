Fietser botst met vrachtwagen in Den Bosch, slachtoffer zwaargewond met traumahelikopter naar ziekenhuis

'Rusten, trainen, rusten, trainen, rusten, wedstrijd en dan woensdag weer terug'

13:21 In de licht futuristische Arena Botevgrad in Bulgarije staat New Heroes vanavond tegenover BC Balkan. De inzet: een plaats in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. ,,Tijd om de stad te bekijken hebben we niet."