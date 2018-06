Fietser klapt op auto in Den Bosch

Van moord in Den Bosch verdachte Pool vrijgela­ten

17:13 DEN BOSCH - Een van de drie Polen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van zijn landgenoot Marcin Naus en het wegmaken van zijn lichaam is vrijgelaten. De rechtbank in Den Bosch liet de 42-jarige verdachte vorige week vrij tegen de zin van de officier van justitie die om verlenging van het voorarrest had gevraagd. De andere twee verdachten blijven wel vastzitten. Hun voorarrest werd met drie maanden verlengd.