Fijn, al die camera's die waken over de Bossche binnenstad?

In de bibliotheek aan de Hinthamerstraat is vanavond een debat over de camera's. En wie wil, kan vanmiddag vanaf 4 uur meelopen met een 'spot-de-camera's-tour'. Georganiseerd door debatpodium RUW , dat graag wil weten of bezoekers van de Bossche binnenstad zich bespied voelen of juist veilig wanen door de camera's.

Databestanden

De wandeling langs de camera's begint om 4 uur bij de bibliotheek. Het debat zal ook gaan over het koppelen van databestanden door de overheid. Een vertegenwoordiger van het Platform Bescherming Burgerrechten zal ingaan op het Systeem Risico Indicatie (SyRi), waarmee de overheid zogenaamde risicioprofielen kan opstellen over burgers. Ook hier is de vraag: goed voor de veiligheid of funest voor de privacy. Het debat in de bibliotheek begint om acht uur en is gratis toegankelijk.