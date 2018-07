'Fijn dat mensen dankzij ons op vakantie kunnen'

UPDATE + video Dode man gevonden in opgedroog­de sloot in Rosmalen

14 juli ROSMALEN - In een opgedroogde sloot is zaterdag rond 16.00 uur een dode man gevonden aan De Blauwe Sluisweg in Rosmalen. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.