Veel ongelukken door laagstaande zon, dit kun je ertegen doen

5 tipsDEN BOSCH - Je kent het wel: je rijdt een bochtje om en ineens word je compleet verblind door de zon, die recht in je gezicht schijnt. In deze mooie herfstdagen zorgt de laagstaande zon voor veel ongelukken. Voor wie de weg op moet in de ochtend- of avondspits heeft de ANWB een paar nuttige tips.

De politie in Den Bosch ervoer dinsdag rond 17.00 uur hoe groot het probleem kan zijn. De ongelukken stroomden binnen, zegt ze op de eigen Facebookpagina. ,,Kleine aanrijdingen, hele grote aanrijdingen, aanrijdingen met voetgangers, fietsers, auto's of vrachtwagens. De meeste hadden te maken met de laagstaande zon.''

In de zomer staat de zon uiteraard ook even laag aan de horizon. Maar in de herfst en het voorjaar duurt die periode een stuk langer. Geen probleem als het echt herfstweer is, maar deze dagen lijkt het zowat zomer. En dan is het oppassen geblazen, zegt ook woordvoerder Ad Vonk van de ANWB. Zeker als het wegdek ook nog eens nat is, dan komt de zon van boven én onder in je ogen.

Vijf tips

Rijd pro-actief, adviseert Vonk. Met andere woorden: houd er rekening mee dat je plotseling niets meer ziet. Hij geeft vijf tips:

• Bedenk dat niet alleen jij, maar ook de mensen om je heen last hebben van de laagstaande zon. Kijk goed om je heen en houd er rekening mee dat anderen jou niet goed zien. Neem niet zomaar voorrang, ook al heb je er recht op.



• Doe je verlichting aan. Dat klinkt onnodig, als er al zoveel licht is. Maar een andere bestuurder die tegen de zon in kijkt, ziet jou eerder als je je koplampen aan hebt staan.

• Zorg dat je ruiten schoon zijn. De zon versterkt de viezigheid op je ruit alleen maar. Als je al niet scherp kunt zien, kun je door de glinsteringen van het felle zonlicht al helemáál niets zien.

• Doe een zonnebril op. Sommige opticiens maken er slim reclame voor: zorg dat je een zonnebril in de auto hebt liggen. Dat is zeker geen overbodige luxe. Ook al kun je met een zonnebril nog niet recht in de zon kijken, het maakt het zich in elk geval een stukje beter.