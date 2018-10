File na ongeluk met meerdere voertuigen bij knooppunt Empel: rechterrijstrook dicht richting Den Bosch

Anne Muller exposeert in Den Bosch: ’Opgegroeid met dode familiele­den’

10:48 ARNHEM/DEN BOSCH - ,,Ze hangen er ineens. En dat is goed”, zegt de Joodse schilderes Anne Muller (77) over haar expositie in Den Bosch. Ze toont er schilderijen van familieleden die zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog.