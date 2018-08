File op A2 bij Empel door ongeluk richting Utrecht

Johan Mees kende Jos Brech al jaren: 'Liep ik daar met een kindermoor­de­naar?'

11:07 DEN BOSCH - De zoektocht naar Jos Brech in mei was er een naar een man die in nood kon verkeren, vermist was. Daarom ging Johan Mees mee zoeken. Voor voorzitter Mees van de Stichting Bushcraft Nederland was de verdachte van de moord op Nicky Verstappen namelijk net even meer dan een bekende.