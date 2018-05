Flinke botsing op kruising in Den Bosch, man raakt zwaargewond

Sal­sa-ouverture bij Jazz in Duketown

18 mei DEN BOSCH - De 45ste editie van Jazz in Duketown is officieel rond de klok van half acht begonnen op de Parade. La Sabrosura, een tienkoppig salsa-orkest, trapte af. Aan het begin van het (zwoele) optreden was het plein nog zo goed als leeg, maar drie kwartier later zag het er al een stuk gezelliger uit.