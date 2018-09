Focus legt lat ouderwets hoog bij Willem Twee Poppodium in Den Bosch

Maar voor het zover was, kreeg het publiek een alleraardigst voorprogramma voorgeschoteld. Op de bühne betrad het Rotterdamse kwintet Golden Caves, een vertegenwoordiger van de progressive rock met onder meer invloeden van Radiohead, Porcupine Tree en Steve Wilson. Met opzwepende nummers als Child of mine, Bring me to the water en niet te vergeten Keep running wist de band snel de harten van het publiek te veroveren. Nummers die te beluisteren zijn op het vorig jaar verschenen debuutalbum Collision.