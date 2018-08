Foutje, bedankt! Trein rijdt vanuit Den Bosch verkeerde kant op

Reizigster Lara van Grinsven stapte om 14.03 uur Den Bosch op de trein, in de veronderstelling dat ze een kwartier later op station Tilburg zou zijn. ,,We kregen eerst al te horen dat iedereen naar het voorste deel van de trein moest verhuizen'', vertelt ze. ,,Eenmaal onderweg hoorden we dat de verkeersleiding de trein naar het verkeerde spoor had geleid en dat we naar Boxtel gingen. Van daaruit zijn we toen naar Tilburg gegaan, via Oisterwijk. Het was nog even dringen op dat traject, omdat daar ook een andere trein op reed.''

Quote Een mevrouw die tegenover mij zat belde haar werkgever om te zeggen dat de trein een verkeerde afslag had genomen. Lara van Grinsven, treinreiziger

Uiteindelijk kwam Van Grinsven rond 14.35 uur in Tilburg aan, zo'n twintig minuten later dan gepland. Voor haar geen probleem, een aantal medereizigers moest echter afspraken verzetten of miste een aansluiting. Van Grinsven: ,,Een mevrouw die tegenover mij zat belde haar werkgever om te zeggen dat de trein een verkeerde afslag had genomen. Toen werd er aan de andere kant van de lijn heel hard gelachen. Maar er waren ook mensen die mopperden omdat ze een aansluiting misten.''

Uitzonderlijk

ProRailwoordvoerder René Vegter noemt de situatie zeer uitzonderlijk. Hij legt uit dat de verkeerde trein naar Eindhoven werd gestuurd. ,,De trein uit Den Bosch bestond uit meerdere delen. Een deel moest zonder passagiers naar de werkplaats in Eindhoven, het andere deel moest met passagiers naar Tilburg. Er is verwarring ontstaan over welk deel van de trein leeg was.''

Gevaarlijk omdat er bijvoorbeeld een tegemoetkomende trein vanuit Boxtel had kunnen komen, is het geen moment geweest benadrukt Vegter, 'wel onhandig'. ,,Spoorlijnen zijn zo gebouwd dat een wissel niet omgezet kan worden of een sein niet op groen, als er een andere trein aankomt. Het systeem weigert dan gewoon.''

Geld terug