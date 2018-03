Geen 'cowboys' op Grote Bossche Platenbeurs

DEN BOSCH - Het scoren van de plaat van je dromen. Het is absoluut mogelijk op de Grote Bossche Platenbeurs, op deze zondag in De Brabanthallen. Maar zoals bij alle mooie dingen in het leven: geduld is een schone zaak. De onderneming is enigszins vergelijkbaar met de vlucht van een roofvogel die hoog boven het landschap cirkelt, op zoek naar de gewilde prooi.

Ruim tweehonderd meter aan langspeelplaten, singeltjes, cd's en muziek-dvd's. De meest uiteenlopende genres zijn verkrijgbaar. Van Abba tot Zappa, van de Zangeres Zonder Naam tot AC/DC. Typisch is dat driekwart bestaat uit vinyl, dat onverminderd groeit in populariteit. Meer dan dertig platenboeren hebben zich in de Brabanthallen gemeld aan het 'front'. Een aantal van hen is zelfs afkomstig uit het buitenland, onder wie 'singeltjes'-gigant Darren Reed alias Dr. Vinyl die vanuit Zuid-Londen een karrenvracht aan collector's items heeft meegebracht.

Ook Tom Claes uit Boom is present. Hij heeft met name voor de liefhebber van 'New Beat' -een Belgische variant van underground house- verscheidene delicatessen in de aanbieding. Hardrockfanaten zijn bij Ton en Patricia Schouws aan het juiste adres; voor zogeheten 'wereldmuziek' moet je weer bij Rob Swensen wezen. "De meeste standhouders hebben zo hun eigen specialisme. Daardoor is er voor ieder wat wils. Zoek, en gij zult vinden! En wie weet, misschien wel verschijnt je ultieme droomplaat plotseling in het vizier", lacht medeorganisator Rob van Veenendaal uit Den Bosch.

Als paddenstoelen uit de grond

Hij heeft -alleen al in zijn eigen stad- inmiddels aardig wat platenbeurzen in meerdere vormen georganiseerd. "Op deze locatie doe ik het kunstje nu voor het eerst. Ik heb al besloten dat ik in oktober gezellig terugkom. Platenbeurzen schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. Indirect betekent dit dat je als organisator doorgaans een actieve houding dient aan te nemen, anders vult misschien een ander het gat op", benadrukt Van Veenendaal die tevens eigenaar is van Robbie's Records. Bij deze speciale aangelegenheid is hij een samenwerking aangegaan met Wilco de Bruin, eigenaar van Variaworld uit Deventer. "Dit is duidelijk een beurs waar de passie en romantiek vanaf druipt. Het leeuwendeel van de standhouders denkt in platen, niet in geld. 'Cowboys' die uitsluitend geïnteresseerd zijn in de handel doen er goed aan hun geluk elders te beproeven", vult De Bruin aan.

Meeneemprijsje