Geen explosief bij Bosch politiebureau gevonden na 'serieuze melding'

DEN BOSCH - Een serieuze aanwijzing over de aanwezigheid van explosieven bracht de politie er maandagavond toe om in de Vogelstraat in Den Bosch een automobilist staande te houden. Net na middernacht bleek van een explosief geen sprake.

Het was een wat vreemd stilleven maandagavond in de Vogelsstraat in Den Bosch. Bijna exact tussen het politiebureau en de brandweerkazerne in staat een metallic blauwe Volkswagen Polo stil, midden op het fietspad. Een politieauto is er schuin voor geparkeerd. Een agent staat er rustig bij. De toegang tot de Vogelstraat bij de kruising Orthenseweg is ook afgezet met roodwit lint.

Lees ook Auto met mogelijk explosief in Den Bosch, EOD vindt niets Lees meer

Volgens politiewoordvoerder Dion Luijten heeft de politie even na negen uur een serieuze tip binnen gekregen over de mogelijke aanwezigheid van explosieven in de auto. Volgens de politie stond de auto in de buurt geparkeerd. De bestuurder is direct aan gehouden en voorgeleid.

Tegen half tien heerst in de omgeving een opvallende serene rust. Amper agenten en andere hulpverleners, slechts een enkele ramptoerist. De bouwmarkt is dicht, de Marokkaanse moskee Arrahma eveneens. Het is hier daardoor deze avond een behoorlijk uitgestorven stukje stad.

Belangstellenden kunnen in de Gruttostraat aanvankelijk tot op twintig meter van de Polo komen. Na overleg tussen de verschillende hulpdiensten worden de afzetlinten een meter of vijftig verder weg gespannen. De term verdacht pakketje is dan in een conversatie van hulpverleners al gevallen.

En bij een verdachte pakketje wordt vrijwel standaard de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) besteld. Daar is het dan ook wachten op. Intussen wordt uit voorzorg wel de brandweerkazerne ontruimd. Brandweerlui verkassen naar andere uitrukplekken in de buurt. Ook een deel van politiebureau wordt ontruimd.

Tegen elf uur arriveert een busje van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) met drie mannen. Na een kort overleg bereiden die zich voor op hun uiteindelijke inzet. Ook in alle rust, protocollen volgend. Een ambulance en brandweerwagen worden vlakbij geparkeerd uit voorzorg. Het is dan bijna middernacht en nog steeds niet duidelijk of er werkelijk sprake is van explosieven in de personenauto.