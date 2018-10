Geen last meer van tocht door nieuwe entree SEH/huisartsenpost JBZ Den Bosch

Het gaat vaak maar nét goed in de Van Voorst tot Voorst­straat in Vught; tijd voor actie

17:31 VUGHT - Samen met buurtbewoners, Veilig Verkeer Nederland en de politie hield wethouder Toine van de Ven donderdagmiddag een verkeersactie in de Van Voorst tot Voorststraat. Een onderdeel van het project ‘Bedankt dat je langzamer rijdt’ (BDJLR) dat in 2018 en 2019 in de Van Voorst tot Voorststraat en Loonsebaan in Vught en St.-Lambertusstraat in Cromvoirt wordt uitgevoerd.