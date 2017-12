Geen massa's, wel tranen voor Van Goghs Collse watermolen

DEN BOSCH - De Collse Watermolen is weer 'thuis'. Het Brabantse schilderij van Van Gogh kreeg donderdag een plek in het Noordbrabants Museum. Om dat te vieren is het museum zaterdag gratis open. Dat leidde niet tot een stormloop, maar wel tot ontroerd publiek.

Met tranen van geluk staart Wim Rooijackers (56) naar het omlijste watermolentje. Het kunstwerk heeft voor hem een wel heel bijzondere betekenis. Hij is namelijk gebóren in het huis op het schilderij naast de watermolen. ,,Kijk, daar speelde ik altijd verstoppertje", zegt hij wijzend. ,,Mijn vader was de laatste molenaar, tot 1974. Zijn as is er nog uitgestrooid. Thuis hebben we een replica hangen. Dat we het nu in het echt kunnen zien, hier in Brabant, is wel heel magisch."

Prullenbak

De door Vincent van Gogh geschilderde watermolen in het gehucht 't Coll - vlakbij Eindhoven - werd twee weken geleden door museumdirecteur Charles de Mooij gekocht op een veiling in New York. Het prijskaartje is spraakmakend: bijna 3 miljoen euro legde het Noordbrabants Museum ervoor neer, haar duurste aankoop ooit.

De meeste bezoekers blijven dan ook wel even bij de nieuwe aanwinst plakken. Al is niet iedereen evenzeer onder de indruk. ,,Zoiets zou ik zelf ook kunnen schilderen", zegt Maarten van Opdorp uit Berlicum. ,,Maar dan zou het waarschijnlijk in de prullenbak belanden, haha. Naar sommige schilderijen kun je minutenlang staren en steeds weer nieuwe details ontdekken. Maar hier zie je verder niets in. Er komen twee straaltjes water uit een watermolen, dat is alles."

Ook de Collse watermolen zélf was zaterdag gratis te bezoeken, net als museum Vincentre in Nuenen. Het kunstwerk heeft een plek gekregen in 'Het verhaal van Brabant' bij de andere Van Goghs die het museum bezit of leent.