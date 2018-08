Geen schadevergoeding spoorbewoners Weidestraat in Rosmalen

DE KRUISKAMP Daar gaat de muziek weer vol open, terwijl zij gewoon wil slapen

12:59 DEN BOSCH – In een nijdige bui richtte Marijke Volgers (41) Zorg in Actie op. Want het moet maar eens klaar zijn met alle misstanden in de zorg. Diezelfde drive heeft ze voor haar buurt. 'Ik geloof écht dat de meeste mensen uit de wijk van goede wil zijn.'