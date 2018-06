Geen vuurwapen aangetroffen in trein op station Den Bosch, treinverkeer vrijgegeven

Aanvankelijk mocht niemand vanaf het Paleiskwartier het station in. Later konden reizigers wel het station in, maar was perron 6 en 7 nog afgesloten. Een arrestatieteam kwam ter plaatse.

Volgens de officier van dienst zou er in de achterste coupe van de trein een wapen zijn gezien. ,,Iemand zou hebben gezegd 'Doe dat pistool weg'. We zijn de trein in gegaan en lieten er niemand uit om na te gaan wat er aan de hand was. We hebben met enkele getuigen gesproken en kwam ook uit bij de persoon die het wapen zou hebben. Het is niet precies duidelijk wat er aan de hand was. Maar hij zei dat het een misverstand was. Nadat een zoekactie in de trein naar een wapen niks opleverde mocht iedereen weer uit de trein zonder dat iemand is aangehouden." De trein is doorzocht en ook een hond speurde naar het wapen.