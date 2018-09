Geen zekerheid jongerenwerk Young Connect in Bossche Hambaken

Welzijnswethouder Ufuk Kâhya maakte deze week tijdens de gemeenteraadsvergadering duidelijk geen uitzonderingspositie voor Young Connect te willen maken. ,,We hebben in de gemeente vijftien initiatieven en daar gaan we er nu niet één uit halen. Ook Young Connect kan in 2019 weer op een subsidie rekenen, maar ik wil zorgvuldig kijken naar een nieuwe regeling die in 2020 in kan gaan.’’

Daarmee kwam de wethouder wél tegemoet aan de wens van de VVD en de PvdA om in 2020 met een nieuw financieringssysteem te komen. Daarbij komt het er op neer dat er meer geld uit de algehele welzijnspot zou moeten gaan naar welzijnsinitiatieven op wijkniveau, zoals Young Connect, PowerUp073, Kruiskamp Ons Buurtje, Noorderpoort Samen Doen en de buurtvaders. Dat gaat mogelijk deels ten koste van het traditionele welzijnswerk, geleverd door Divers, S-Port, MEE en Juvans.

Ambitie

,,Mijn ambitie is om een dekkend netwerk voor het jongerenwerk in de gemeente te hebben. Dat moet zorgvuldig gebeuren. We kunnen gebruik maken van de eigen ervaringen die we hebben bij het nieuwe subsidiesysteem voor cultuur in de gemeente én we kunnen elders in het land kijken hoe daar het welzijns- en jongerenwerk wordt gefinancierd’’, aldus Kâhya.