Gemeente blijft verlies op Bossche transferia slikken

Stapvakan­tie in Kroatië eindigt in drama voor vrienden­groep: 'Dood Yoni had voorkomen kunnen worden'

10:15 DEN BOSCH - Slecht verlicht, geen waarschuwingen, geen hoge afzettingen. Langzaam maar zeker maakt verdriet plaats voor boosheid binnen de vriendengroep van de in Kroatië verongelukte Yoni Kerver (21) uit Den Bosch. Had zijn overlijden niet voorkomen kunnen worden? ,,We zijn er helemaal kapot van, dit had Yoni niet verdiend."