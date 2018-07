Gemeente schort bomenkap Maaspoort na protest op

De gemeente Den Bosch heeft op het allerlaatste moment de kap van tientallen bomen in het Burgemeester van Zwietenpark in de Maaspoort geschrapt. Werklui stonden al bijna klaar om er maandag mee te beginnen. Er is onverwacht veel tegenstand.

Op hun beurt zijn bewoners die direct achter de bomen wonen boos dat het werk wordt uitgesteld. "Wij zijn al twee jaar op een nette manier bezig met de gemeente om dit voor elkaar te krijgen. Nu lag er dit compromis en komen er ineens een stel activisten die tegen zijn. Alle procedures zijn keurig doorlopen", zegt Ger van Osch, voorzitter van Residence Durendael. Die bewonersvereniging overweegt naar de rechter te stappen.

De bomen zijn hoofdzakelijk vleugelnoten van bijna veertig jaar oud. De gemeente zegt dat de wortels her en der het asfalt van het fietspad omhoogduwen. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Die worteldruk is er ook in tuinen van bewoners, zegt Van Osch. Bovendien nemen de bomen veel zon en licht weg en zicht op de Noorderplas.

Ook Boom & Bosch vindt de kap van de beeldbepalende bomen te rigoureus. Volgens stichtingsvoorzitter Helmus Boons is dunning op sommige plekken volstrekt overbodig. "Het proces moet helemaal overnieuw, waarbij alle bewoners van de aangrenzende buurten en Boom & Bosch aan tafel zitten."

Een van de bezwaarmakers is Ellen van der Leeden. Zij hoorde pas van de plannen toen de gemeente de werkzaamheden in een brief aankondigde. Met haar schrokken veel wijkbewoners ervan. "Dit park is voor veel meer mensen van belang dan voor alleen aanwonenden. De gemeente had die plannen dus met meer bewoners moeten overleggen. En uitleggen waarom het nodig is en of er alternatieven zijn. Als dan uiteindelijk de conclusie is dat kap onvermijdelijk is, prima. Maar dát is dan democratisch."

Volledig scherm Door de worteldruk raakt het fietspad beschadigd, zegt de gemeente.