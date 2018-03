Getuige gezocht van ongeluk waarbij 17-jarige Suzan overleed, bestuurder (18) is er 'ernstig aan toe'

De stad van... Jos Sleegers: 'Zonde dat jongeren naar andere steden vertrekken'

10:17 Ma 12 ma. Aan de hand van vragen schetst een inwoner van Den Bosch een beeld van zijn of haar stad. Deze week Deze week vertelt Jos Sleegers (35) over zijn Den Bosch. Hij is de coördinator van het World Skate Center in Den Bosch.