Geüpgrade Vue Den Bosch feestelijk heropend

Maar voordat het zover was, voltrok zich het nodige ceremoniële vertoon. Dat bleek een kolfje naar de hand van tv-presentator en acteur Tim Haars alias Gerrie van Boven, onder meer bekend van New Kids Turbo en New Kids Nitro. Voor de ingang werd er gezamenlijk afgeteld, waarna ontelbare confettisnippers met behulp van shooters de lucht in vlogen. Eenmaal binnen onthulde burgemeester Jack Mikkers een muurplaat met daarop de datum van heropening. Het was uitgerekend Ron Sterk, directeur van Vue Nederland, die even later alle aanwezigen informeerde over een aantal inhoudelijke aspecten rondom de transformatie.