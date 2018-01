Gevaarlijke spoorwegovergang in Orthen dicht voor auto's na bloedige valpartijen

Spookt dit 's nachts rond in uw Bossche, stadse achtertuintje?

15:45 DEN BOSCH - Is uw achtertuintje in de Bossche binnenstad 's nachts een feestterrein voor de egel, hermelijn of eekhoorn? Of zit ze vol krolse katten die de boel 'onderschijten'? Gaan de bruine ratten er soms samen aan tafel omdat u teveel brood hebt gevoerd aan de vogeltjes? IVN-afdeling Den Bosch weet in een aantal gevallen al de antwoorden. Want sinds kort staan wildcamera's op scherp in Bossche stadstuintjes. Op zoek naar vooral zoogdieren.