Geven en nemen zorgt al 60 jaar voor geluk

NULAND - Martien van Nistelrooij en Jet van Gaal zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Martien werd in 1934 geboren op het Heeseind in Nuland. Jet van Gaal werd een jaar later in Heeswijk geboren als 17e van in totaal 18 kinderen. Martien ontmoette Jet in Dinther tijdens een avondje dansen waar de vonk meteen over sloeg. In 1958 trouwden ze, daarna gingen ze samen in hun zelfgebouwde huis in Nuland wonen.