Vier gemaskerde mannen vallen woning in Rosmalen binnen met wapens

Verliefde Logister geeft ‘prachtige baan’ in Den Bosch op

27 maart DEN BOSCH - Wethouder Eric Logister van D66 is de eerste wethouder in Den Bosch van wie zeker bekend is dat hij niet in het college van B en W terugkeert. ,,Wat mijn gemoedstoestand was en is? Ik ben professioneel bestuurder’’, reageert Logister.