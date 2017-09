Gewonde bij ongeluk voor gebouw Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch

Manala Zouitni (22) start badhuis Fata Morgana in Den Bosch: 'Ik wilde dit al heel lang'

20:48 DEN BOSCH - 'Pure verwennerij'. Dat belooft de folder waarin ook staat dat de bezoeker zichzelf na één stap over de drempel in een andere wereld waant. En dat is niet overdreven. Want in het Bossche winkelcentrum is veel fantasie nodig om te bedenken dat naast Chinees restaurant Nieuw China een hammam is gevestigd.