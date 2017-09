Gewonde en aanhouding na ongeval in Den Bosch; auto's achtervolgden elkaar

Het dak gaat eraf bij af­scheids­con­cert Undeclinable Ambuscade

9 september DEN BOSCH - Undeclinable Ambuscade, de Bossche punkrockband van weleer die ook wel bekend is onder de naam The Undeclinables, is in Willem Twee Poppodium begonnen met haar aller-allerlaatste optreden. ,,Dit is het slot van een reünie-reeks, en zeker geen comeback. Daar is geen speld meer tussen te krijgen", liet gitarist Helmer Lathouwers vooraf nog even duidelijk weten.