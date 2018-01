Gewonde na schuiver tegen huis in Empel

Albert van den Dungen vergroot 'podium' Bossche lunchroom Gusto

15:29 DEN BOSCH - 'De vertrouwde kwaliteit in een verrassend nieuw jasje', is te lezen op de deur van lunchroom Gusto in de Bossche Kolperstraat. Een drilboor maakt duidelijk dat daar een flinke verbouwing aan de gang is. Eigenaar Albert van den Dungen (55) vertelt waarom het inmiddels twaalf jaar oude jasje begon te knellen. Hij is toe aan een 'groter podium'.