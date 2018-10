Gezocht: vershandelaren voor Rosmalens centrum

Omdat, volgens Van der Aa, het winkelaanbod groot genoeg is, werd er naar een andere bestemming gekeken. ,,En wij vonden dat er best nog wat meer vers bij mocht. Bovendien zit het pand naast de Vershof, dus zou het mooi zijn als we in die straat wat meer van dezelfde aanbieders kunnen clusteren.”

Food-hoek

Daarom denken de ondernemers in De Vershof ook mee. ,,Het is voor iedereen goed als we hierin samenwerken. We denken aan uitbreiding met een visboer bijvoorbeeld, een notenboer of een kaasspecialist - daar zijn we nu overigens ook mee in gesprek. En Toko Naga, nu op De Driespong is ook geïnteresseerd. Dan heb je dus echt een food-hoek met verse aanbieders en afhaalmaaltijden.” Er is nog genoeg ruimte voor meer ondernemers. ,,Dus bij interesse, staan wij ondernemers graag te woord.”