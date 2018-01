Gezochte ex-tbs'er John van T. was eerder op de vlucht na spectaculaire ontsnapping uit gevangenis

DEN BOSCH - Ex-tbs'er John van T. (48), die maandagochtend wegliep uit de gevangenis in Den Bosch, is een ervaren vluchter. Al vijf keer is hij met succes ontsnapt uit instelling of gevangenis.

Van T. stond maandagochtend terecht voor een gijzeling in Budel. De rechter had eerder bepaald dat hij niet in voorarrest hoefde te zitten, dus hij kwam als vrij man naar de rechtbank in Den Bosch. Nadat het in de rechtbank ging over een mogelijke nieuwe tbs-straf, ontstond er in de pauze een verhitte discussie en ging Van T. er vandoor.

Omdat Van T. vrij man was, kon niemand hem tegenhouden. Pas over twee weken volgt een uitspraak en hoort Van T. of hij weer terug moet naar de cel. Tot die tijd wil het OM in elk geval weten waar hij zich ophoudt. 'Om met hem in gesprek te gaan', aldus een woordvoerder. De slachtoffers van de gijzeling in Budel, waarbij hij betrokken was, zijn in veiligheid gebracht.

Van Mesdagkliniek

John van T. kwam in 1997 groot in het nieuws na een ontsnapping uit de Van Mesdagkliniek in Groningen. Hij zat daar zes jaar cel met tbs uit, voor het doden van een drugsdealer met 72 messteken. Hij werd goed in de gaten gehouden, net als de Duitse crimineel Stefan Kröger, die vast zat voor de gijzeling van een luchtmachtkolonel. Toch kregen ze het voor elkaar om samen te vluchten.

Jaren later, in 2012, vertelde Van T. in EO-programma De Vijfde Dag over de ontsnapping. Ze hebben hulp gehad van binnenuit een sociotherapeute in de kliniek. Kröger begon een relatie met haar, waardoor ze chantabel werd. ,,Ik heb haar gezegd, dat als ze niet zou doen wat ze moest doen, wij naar de directie zouden stappen. Dan zou ze haar baan kwijtraken'', zei Van T. in het tv-programma.

'Hand in hand'

De therapeute gaf hen foto's van het dak, waardoor ze een vluchtroute konden maken. Ook nam ze drank en drugs voor de mannen mee. Het lukte Van T. en Kröger om over het dak te vluchten. Ze sprongen in een sloot, kleedden zich om op een begraafplaats en verdwenen. Van T.: ,,'We hielden elkaars hand vast en liepen het park uit als een verliefd stelletje.''

De ontsnapping werd landelijk nieuws. Lang konden de twee echter niet genieten van hun vrijheid. Binnen tien dagen werden ze opgepakt in Antwerpen.

Antwerpen

Na die arrestatie zat Van T. zijn straf uit. Hij leeft als vrij man tot hij, zo is de verdenking, in april vorig jaar betrokken raakte bij een gijzeling in een huis in Budel. Van T. huurde het huis, samen met een metgezel. Toen op 7 april 2017 de eigenaar van het huis met zijn zus aan de deur stonden, werden ze tegen hun wil vastgehouden. Nog dezelfde dag werd Van T. opgepakt.