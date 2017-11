'Gezondheid en leerprestaties worden niet beter van gratis ontbijt op scholen Den Bosch'

DEN BOSCH - Het gratis schoolontbijt op vier basisscholen in Den Bosch slaat aan, zo was eerder dit jaar de conclusie. Maar toch zet Gerdien de Wal van Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch vraagtekens bij de proef.

Met het gratis ontbijt op basisscholen zijn er 'geen significante verbeteringen in de gezondheid of schoolprestatie gesignaleerd', zo stelde Van der Wal tijdens de commissievergadering woensdagavond. Daarnaast is volgens De Wal niet duidelijk of de kinderen, die thuis geen ontbijt krijgen, op school wel eten. ,,Noch is duidelijk hoeveel kinderen er nu tweemaal ontbijten, met bijvoorbeeld obesitas tot gevolg."

Leerlingen en ouders zijn zelf wel positief over de mogelijkheid dat kinderen tien minuten voordat de school begint gratis kunnen ontbijten, zo blijkt uit een tussentijdse evaluatie. De proef startte in maart op kindcentrum Het Rondeel in Den Bosch-Oost. Inmiddels zijn ook de kindcentra Boschveld, De Haren en De Duizendpoot aangehaakt. De gemeente startte de proef omdat nog veel kinderen zonder ontbijt in de les zitten. Dat zijn met name kinderen uit arme gezinnen of van gehaaste ouders, al mógen alle kinderen gratis ontbijten omdat scholen bang zijn dat er anders geoordeeld wordt. Een kwart van de leerlingen eet elke dag mee, een kwart nooit.