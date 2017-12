Gladde wegen zorgen voor meerdere auto's in de sloot in Rosmalen

Voetbal en reclame horen bij elkaar

10:49 DEN BOSCH - Wie zijn beschuiten aan de man wil brengen, doet er goed aan in de voetballerij rond te kijken of er geen geschikte jongens zijn met wie een geinig reclamefilmpje te maken is. Natuurlijk hoefde Bolletje niet lang te zoeken, daar hadden we de vrolijke gebroeders Rene en Willy van de kerkhof. De reclame met die twee is door menigeen gezien en onthouden. 'Ik wil Bolletje!'