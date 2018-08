Groen licht voor woningbouw Postweg in Vught

DEN HAAG/VUGHT - De gemeente Vught mag vergunningen verlenen voor de bouw van 32 woningen aan de Postweg in Vught. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Stadhouderspark Kamers 1.

Drie gezinnen uit de Louise de Colignylaan stapten in juni naar de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Ze maken zich zorgen over de toekomstige verkeersdrukte in hun woonstraat. Tegen de 32 woningen aan de Postweg hebben ze niet veel bezwaren. Zeker niet sinds de gemeente Vught heeft bepaald dat de ontsluiting van deze huizen niet via de Louise de Colignylaan gaat lopen maar via de Postweg.

Ze wezen de Raad van State er echter op dat er nog veel meer woningbouw is gepland op de tennisvelden en het Enexisterrein achter hun huizen. Het zou kunnen gaan om tweehonderd woningen waarvoor de gemeente volgens de bewoners nog geen goede ontsluiting heeft geregeld. Om te voorkomen dat zij in de toekomst alsnog te maken krijgen met druk verkeer in hun woonstraat wilden ze dat de ontsluiting van de hele nieuwe wijk alvast globaal wordt geregeld in het bestemmingsplan Stadhouderspark Kamers 1.